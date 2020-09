Iran, giustiziato il lottatore Navid Afkari, inutili gli appelli internazionali

Alcune foto pubblicate sui social in cui bacia una donna sui tetti di Teheran gli sono costate care. Forse anche per la sua notorietà sul web, dove conta 133mila follower su Instagram, la polizia iraniana "ha adocchiato" la star del parkour Alireeza Japalaghy, arrestandolo con l'accusa di aver compiuto "atti osceni". Le autorità hanno garantito che anche la ragazza "verrà arrestata presto" per aver violato il codice di abbigliamento della Repubblica islamica, il quale permette alle donne di lasciare scoperti solo volto, mani e piedi.