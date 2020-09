Iran: "Ora il Bahrein è partner dei crimini di Israele"

Il Bahrein è adesso partner dei "crimini" di Israele. E' quanto afferma il ministero degli Esteri iraniano, commentando l'accordo di pace raggiunto tra i due Paesi. "I governanti del Bahrein saranno d'ora in poi partner dei crimini del regime sionista, come una minaccia costante alla sicurezza della regione e del mondo islamico", si legge in un comunicato ufficiale.