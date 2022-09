Iran, due attiviste Lgbt condannate a morte: Amnesty lancia l'appello per la loro liberazione

Si tratta di Zahra Sedighi Hamedani , 31 anni, ed Elham Chubdar , 24. Come rendono noto associazioni per i diritti umani, le due ragazze sono state processate a Urmia , capoluogo della provincia dell’Azerbaigian occidentale, nel nord-ovest del Paese, con l'accusa di promuovere l'omosessualità e il cristianesimo nel Paese. Amnesty International ha lanciato un appello per la loro liberazione e perché le loro condanne vengano annullate.

La sentenza definitiva -

il caso della ragazza picchiata a morte

regime degli ayatollah

Dopo l'indignazione per per aver indossato male il velo - la sua colpa sarebbe stata quella di aver lasciato in vista qualche ciuffo di capelli -, si torna a parlare della politica illiberale in Iran. Questa volta però a emettere la condanna a morte è stato lo stessoattraverso i suoi organi istituzionali.

La storia di Hamedani -

Hamedani

superare la frontiera iraniana

Tornando alla recente vicenda di, Amnesty ricorda che il "27 ottobre 2021 le guardie rivoluzionarie l'hanno arrestata al confine con la Turchia". La donna stava infatti tentando diper cercare protezione internazionale.

Dopo la cattura, Hamedani è stata sottoposta a

regime di sparizione

centro di detenzione

violenza verbale e insulti

forzata per 53 giorni, per essere poi tenuta in isolamento in una Urmia. "Durante questo periodo, un agente delle guardie rivoluzionarie - riporta ancora Amnesty - l'ha sottoposta a intensi interrogatori accompagnati dadiretti alla sua identità e al suo aspetto, oltre a minacciarla di morte o di farle del male in altro modo e di toglierle la custodia dei suoi due bambini piccoli".

I capi d'accusa -

corruzione sulla terra

promuovere l'omosessualità e il cristianesimo

apparizione in un documentario della Bbc

Secondo il tribunale di Urmia le due giovani sono colpevoli di avere "diffuso". Il 16 gennaio 2022 Hamadani è stata processata davanti all'investigatore capo della Sezione 6 dell’Ufficio del procuratore pubblico rivoluzionario di Urmia. In questa sede è stata accusata di "" e di svolgere "comunicazione contro la repubblica islamica attraverso i social media". L'accusa si riferisce all'attivismo della donna sui social e a una sua

La legge islamica -

la fustigazione e la morte

Secondo l'applicazione che gli ayatollah fanno della Sharia, la legge sacra dell'Islam, le relazioni tra persone dello stesso sesso sono punibili con. L'appello di Amnesty per la liberazione delle due attiviste ha registrato 1.700 firme. L'ong prevede di superare presto le duemila.