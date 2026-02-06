Iran, Araghchi in Oman per i colloqui con gli Usa: "Serve rispetto reciproco"
Negoziati in salita sul programma nucleare di Teheran
© Ansa
In vista dell'incontro in Oman tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, arrivato di notte insieme a diversi diplomatici iraniani, ha scritto su X che l'Iran entra nella trattativa "con gli occhi aperti e un ricordo fermo dell'anno trascorso". "Gli impegni devono essere onorati", ha scritto. "Parità di diritti, rispetto reciproco e interesse reciproco non sono retorica: sono un dovere e i pilastri di un accordo duraturo". Intanto, il dipartimento di Stato Usa ha sollecitato i cittadini statunitensi che si trovano in Iran a lasciare immediatamente il Paese se possibile, e a predisporre piani di partenza autonomi, senza aspettarsi assistenza diretta da parte di Washington.
L'avviso di sicurezza è stato diffuso dalla cosiddetta Ambasciata virtuale statunitense a Teheran, dal momento che gli Stati Uniti non mantengono una rappresentanza diplomatica formale nel Paese. Tra i rischi citati nell'avviso figurano proteste diffuse, interruzioni della connessione a internet, difficoltà di trasporto e il possibile aumento delle detenzioni, soprattutto per i detentori di un passaporto statunitense o per chi ha legami con gli Stati Uniti. L'allerta è arrivata alla vigilia di delicati colloqui in Oman tra delegazioni di Washington e Teheran, durante i quali verranno discusse questioni critiche come il programma nucleare della Repubblica islamica e altri fattori di tensione regionale.