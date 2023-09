Inondazioni Libia, 6mila morti a Derna | Croce Rossa: "Migliaia di vittime"

Il ministro della Sanità, Othman Abduljalil, ha aggiunto: "Mi aspetto che le persone siano state trascinate in mare, ne troveremo molte". Intanto, il capo del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdelhamid Dabaiba, ha proclamato tre giorni di lutto e ha stabilito di issare la bandiera a mezz'asta in tutta la Libia per onorare i morti.

Crollate due dighe

Il ciclone "Daniel" ha colpito le parti orientali del Paese nordafricano. "Un numero così elevato di inondazioni non si verificava in Libia da più di quattro decenni", ha affermato il direttore dell'Autorità meteorologica libica durante un incontro con esponenti del Governo di unità nazionale. Il ministero dell'Istruzione del Gun ha deciso di utilizzare alcune scuole come luogo per accogliere le persone colpite dagli effetti del ciclone, in coordinamento con il Fondo di solidarietà sociale. Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Enl), Ahmed Al Mismari, ha precisato che l'alto numero delle vittime è dovuto al crollo di due dighe a sud di Derna, che a loro volta hanno causato il crollo di tutti i ponti della città e il completo allagamento di interi quartieri della città.