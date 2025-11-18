Innsbruck, mamma e figlia di 10 anni trovate morte in una cella frigorifera: arrestati due fratelli

La donna e la bambina risultavano disperse da luglio 2024, quando non avevano fatto ritorno da un viaggio a Dusseldorf. L'assenza di contatti, unita a movimenti anomali registrati sul conto corrente della 34enne, aveva portato gli investigatori a concentrarsi quasi subito sul 55enne, collega col quale la donna avrebbe avuto una relazione. Le prime indagini avevano evidenziato discrepanze nelle dichiarazioni e nei comportamenti dell'uomo, considerati sospetti dagli inquirenti. Il fratello minore, proprietario dell'appartamento in cui sono state rinvenute le salme, è stato coinvolto nelle verifiche per il ruolo che avrebbe avuto nella gestione degli spazi e nella possibile partecipazione all'occultamento.