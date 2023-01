Innes Fitzgerald, la Greta Thunberg dell'Atletica rinuncia ai Mondiali in Australia per non prendere l'aereo

Fitzgerald: la mia famiglia felice della mia scelta

Innes Fitzgerald ha spiegato che "la mia famiglia è altrettanto rispettosa dell'ambiente come me e viviamo in una 'casa passiva' a consumo energetico quasi nullo, immersa in una coltivazione di frutta e verdura. Mio padre è felice che io abbia deciso di non volare perché l’aviazione è la più energivora attività che esista sulla terra e io non voglio avere questo peso sulla mia coscienza".



Le altre gare a cui ha rinunciato

In molti salutano la sua scelta sui social network. Fitzgerald, come ha scritto il Corriere della Sera, ha inoltre deciso di rinunciare agli Europei under 18 a Gerusalemme e ai Mondiali Under 20 in Perù. Decisione che però fa storcere il naso ai dirigenti sportivi, che temono che le sue decisioni etiche possano essere controproducenti per il futuro della promessa dell'Atletica.