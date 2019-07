Clima, Greta Thunberg attraverserà l'Atlantico in barca a vela per il vertice Onu di New York

L'attivista per il clima Greta Thunberg attraverserà l'Atlantico in barca a vela per partecipare al summit sul clima delle Nazioni Unite a New York a settembre. "Navigheremo dal Regno Unito agli Usa a metà agosto", ha riferito la 16enne, che rifiuta di spostarsi in aereo a causa dell'impatto negativo sull'ambiente. Il tedesco Boris Herrmann e il fondatore dello Yacht Club de Monaco Pierre Casiraghi guideranno l'imbarcazione.