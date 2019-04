Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha incontrato Greta Thunberg, l'attivista svedese di 16 anni simbolo della lotta al cambiamento climatico. Tra i due ci sono stati una calorosa stretta di mano e un breve scambio di battute. Greta, da dietro le transenne, ha mostrato al Pontefice un cartello bianco con la scritta "Join the climate strike" ("Unitevi allo sciopero per il clima").