Niente energy drink per gli under 16 inglesi, pronte multe fino a 2.500 sterline

Solo il mese scorso era stata da noi la Coldiretti a lanciare un appello agli oltre cinquemila maturandi in procinto di fare l'esame di Stato, pregandoli di non esagerare con gli energy drink. D'altra parte queste bevande sono utilizzatissime da chi deve studiare anche a tarda notte e vengono percepite pure come un ideale rimedio al caldo. Non è un caso in questo senso che dal maggio 2025 a oggi il consumo nel nostro Paese sia arrivato a toccare i 75 milioni di litri, sfiorando i 254 milioni di euro di incasso (dati elaborati da Niq per "Il Sole 24Ore"). Il problema insomma è presente anche entro i nostri confini, anche se mancano per ora casi limite come quello del cinquantenne inglese cui il consumo giornaliero di otto energy drink è costato alla fine un ictus.