colpite quasi 160 reclute

Influenza, scoppia epidemia in una base militare Usa dopo lo stop all'obbligo vaccinale

L'Air Force fa marcia indietro: permesso imporre la vaccinazione in determinate circostanze 

20 Giu 2026 - 15:09
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Un focolaio di influenza ha colpito quasi 160 reclute nella Lackland Air Force Base in Texas, meno di due mesi dopo la decisione del capo del Pentagono Pete Hegseth di revocare l'obbligo, in vigore da decenni, della vaccinazione antinfluenzale per il personale militare. L'epidemia, come riporta il Washington Post, ha spinto l'Air Force a fare marcia indietro, mentre il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato che Esercito, Marina, Aeronautica, National Security Agency e Defense Health Agency hanno ora il permesso di imporre la vaccinazione in determinate circostanze.

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All'inizio della settimana, l'Air Force ha reso noto che Keon McDaniel - che si trovava alla sesta settimana di addestramento militare di base - è deceduto in seguito a un'emergenza medica e al successivo trasporto presso il vicino Brooke Army Medical Center. L'Aeronautica sta verificando se il decesso sia collegato al focolaio, ma gli accertamenti sono ancora in corso. 

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