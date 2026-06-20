All'inizio della settimana, l'Air Force ha reso noto che Keon McDaniel - che si trovava alla sesta settimana di addestramento militare di base - è deceduto in seguito a un'emergenza medica e al successivo trasporto presso il vicino Brooke Army Medical Center. L'Aeronautica sta verificando se il decesso sia collegato al focolaio, ma gli accertamenti sono ancora in corso.