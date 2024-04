17 aprile 2024 16:54

Influencer vegano arrestato per aver lasciato morire di fame il figlio di un mese: "Niente latte, nutrito solo con i raggi solari" | Il piccolo pesava 1,3 kg

Il 44enne russo Maxim Lyutyi è finito in manette dopo aver ammesso di aver impedito alla compagna di allattare il neonato, deceduto in auto durante il viaggio in ospedale