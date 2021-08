Indossò l'hijab quando i talebani entrarono a Kabul, giornalista della Cnn lascia l'Afghanistan

Due immagini, scattate a distanza di 24 ore, che come si dice in alcuni casi "valgono più di mille parole". Quella mostrata in foto è la giornalista della CNN Clarissa Ward: il 15 agosto si è collegata in diretta dall'Afghanistan con i capelli raccolti e una sciarpa rossa arrotolata su una giacca dai colori pastello. Il giorno seguente, dopo che i talebani hanno conquistato Kabul, Ward era in strada con il volto coperto dall'hijab, mentre continuava a raccontare per l'emittente americano la situazione nella capitale.

Nel frattempo, si moltiplicano gli appelli per aprire corridoi umanitari così da portare in salvo molte donne che rischiano di vedere limitate le loro libertà, anche se il portavoce dei talebani ha assicurato che "potranno uscire di casa e studiare”.

Con il meme diventato virale, Clarissa Ward si è sentita in dovere di fare una precisazione. "C'è una differenza ma non così netta (tra ieri e oggi, ndr)", scrive su Twitter. "Questo meme è impreciso, - spiega. - La foto in alto è all'interno di un compound privato. L'altra è per le strade di Kabul in mano ai talebani. Prima indossavo sempre un foulard per la strada a Kabul, anche se non con i capelli completamente coperti e l'abbaya".