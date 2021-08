Durante il colloquio è stato chiesto al funzionario dei talebani della situazione di Kabul e delle perquisizioni casa per casa in città. "La gente non dovrebbe sentirsi minacciata dai talebani; siamo qui per proteggerli", ha risposto Hemad, che ha chiesto agli afghani di non lasciare il loro Paese.

Un'altra giornalista di ToloNews, Hasiba Atakpal, ha riferito della situazione a Kabul con un collegamento dal bazar, affermando che "il numero di donne in città è diminuito dall'ingresso dei talebani".

Le donne sono state notevolmente assenti da tutti i principali canali di notizie afgani da quando i talebani hanno preso il controllo della capitale domenica. Dalla stazione televisiva nazionale afghana è stato un uomo, seduto di fronte alla bandiera dei talebani, a condurre il notiziario.

Il direttore dell'emittente ha poi pubblicato separatamente una foto che mostra una donna con lo hijab, il velo islamico che copre i capelli e il collo della donna, lasciando scoperto il viso, che partecipa a una riunione mattutina in redazione.