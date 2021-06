"Indossa la mascherina", ma gli sputa in faccia: per il no mask 10 anni di carcere

Durante una sessione di shopping, in piena pandemia, gli viene chiesto di indossare la mascherina ma non la prende molto bene: insegue l'uomo nel parcheggio del negozio, lo butta a terra, gli cava un occhio e per finire gli tossisce e gli sputa in faccia. Subito denunciato dal malcapitato, ora arriva la sentenza: condannato a dieci anni di carcere. E' accaduto a Des Moines, nell'Iowa.