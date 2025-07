Almeno quattro persone sono morte e 23 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto è affondato mentre era diretto all'isola di Bali, in Indonesia. "I dati relativi al carico del traghetto parlano di 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio", ha dichiarato l'agenzia di soccorso di Surabaya in un comunicato, aggiungendo che l'imbarcazione è affondata intorno alle 23:20 ora locale.