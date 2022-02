Incendio traghetto tra Grecia e Italia, trovato vivo uno dei dispersi

Paul Kyprianou, delle relazioni esterne di Grimaldi Lines, ha intanto fatto sapere che "la pratica di alloggiare nei garage non è assolutamente lecita sulla base di una normativa internazionale. Noi ci atteniamo alla norma e abbiamo delle ronde apposite: membri dell'equipaggio che controllano. Può essere che ci siano camionisti che non seguono le indicazioni". E in merito alle testimonianze che hanno parlato, in precedenti traversate, di "stranieri che accendevano i fuochi giù nei garage, facevano feste con l'autoradio dei furgoni, si ubriacavano", Kyprianou ha replicato di trovare "grave che si sia acceso un fuoco a bordo: noi siamo l'unica compagnia su questa tratta che ha vietato il camping on board perché sappiamo che potrebbe essere causa di incidenti".

Intanto la situazione della nave, che continua a bruciare, è costantemente monitorata, e proseguono le operazioni per evitare che affondi. Il Reparto ambientale marino della guardia costiera, inviato sul posto dal ministero della Transizione Ecologica, ha da parte sua accertato la possibilità di uno sversamento di carburante in mare: a bordo del traghetto, infatti, si stimano presenti 800 metri cubi di carburante destinato alla propulsione e 23 tonnellate di merci pericolose corrosive.