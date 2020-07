Indonesia, suicida un francese accusato di molestie su 305 bambini

Un francese accusato di aver molestato 305 bambini indonesiani è morto suicida in carcere.Francois Camille Abello, trovato esanime nella sua cella con un filo avvolto attorno al collo, era stato portato in ospedale: le sue condizioni, secondo la polizia, si erano stabilizzate, ma si sono poi deteriorate a causa dei danni riportati al cervello per la mancanza di ossigeno e il francese è morto.