India, 40 operai intrappolati sotto un tunnel crollato

In India 40 operai sono rimasti bloccati sotto un tunnel crollato nel nord del Paese, nello Stato dell'Uttarakhand, a causa di una frana.

I soccorritori sono al lavoro da tre giorni per cercare di liberarli e sono comunque riusciti a stabilire dei contatti coi lavoratori, che sono vivi e hanno ricevuto rifornimenti di acqua e cibo. Nelle prossime ore un tubo d'acciaio verrà spinto attraverso un varco di detriti scavati per liberare in sicurezza gli uomini.