Cina, salvati 11 dei 22 minatori intrappolati da due settimane

Undici dei 22 minatori intrappolati sottoterra da due settimane nella Cina orientale sono stati tratti in salvo. Inizialmente era stato tratto in salvo un uomo, seguito poi da altri 8 estratti da un settore diverso della miniera, e quindi da ulteriori 2. Dal 10 gennaio, data dell'esplosione nella miniera d'oro di Qixia, i soccorritori lavorano per salvare i minatori bloccati a 600 metri sottoterra e minacciati dall'innalzamento dell'acqua.