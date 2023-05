India, nuora uccide la suocera fingendosi un ladro

In India una donna di 27 anni ha ucciso la suocera fingendosi un ladro: nella speranza di restare impunita, si è travestita da uomo e ha messo in scena un furto di gioielli.

Dopo essersi intrufolata nella casa della madre del marito con in testa un casco, la 27enne ha aggredito la vittima nel sonno, tanto selvaggiamente da ridurla in fin di vita. Poi ha strappato all'anziana agonizzante i gioielli ed è fuggita. La suocera è quindi morta dopo il trasferimento in ospedale. La polizia, che ha arrestato la nuora neanche 24 ore dopo il gesto, ha spiegato che l'identificazione della donna è avvenuta grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.