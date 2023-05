Messico, 40enne italiana uccisa con un colpo di pistola in un bar

La donna lavorava come cameriera in un locale: il killer sarebbe un ex collega

Secondo gli investigatori la donna, di prima mattina, era al lavoro come barista nel Cafè Ristorante Sabrina, noto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona. All'improvviso un uomo armato, giunto a bordo di una moto, è entrato nel locale e, senza proferire parola, le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo.

Dopo il delitto è subito scattata la caccia all'uomo: secondo la stampa locale l'assassino sarebbe un ex collega della vittima. Il killer, in fuga, ha abbandonato a poca distanza dal locale la moto e alcuni indumenti.

Andrea Lotito, vicepresidente dell'Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come "un'ottima residente di Playa del Carmen e un'amica di molti". E quello di oggi è "un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni". Un altro connazionale, Lucio Ingenito, ha detto che "quanto è successo è assurdo" e che si tratta di un evento che "può capitare a chiunque di noi", riferendosi alla vittima come a una "grande lavoratrice e persona nobile".