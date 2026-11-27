I matrimoni indiani sono spesso eventi che coinvolgono intere comunità con festeggiamenti che si protraggono per diversi giorni. Quanto accaduto nel villaggio di Nadawan, nello Stato del Bihar, ha raggiunto però proporzioni fuori dall'ordinario. Per festeggiare le nozze della figlia, il politico Anant Singh avrebbe accolto circa 400mila invitati, dando vita a un ricevimento che ha attirato l'attenzione ben oltre i confini della regione. La partecipazione è stata così numerosa da provocare pesanti disagi alla circolazione. Le strade sono state prese d'assalto e, per riuscire a seguire almeno una parte dei festeggiamenti, alcuni curiosi si sono arrampicati persino sui piloni.