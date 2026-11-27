India, nozze da record nel Bihar: 400mila invitati per il matrimonio della figlia del politico
Il parlamentare Anant Singh ha organizzato una festa straordinaria: 150 portate e mezzo milione di dolci nel cuore di uno degli Stati più poveri
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I matrimoni indiani sono spesso eventi che coinvolgono intere comunità con festeggiamenti che si protraggono per diversi giorni. Quanto accaduto nel villaggio di Nadawan, nello Stato del Bihar, ha raggiunto però proporzioni fuori dall'ordinario. Per festeggiare le nozze della figlia, il politico Anant Singh avrebbe accolto circa 400mila invitati, dando vita a un ricevimento che ha attirato l'attenzione ben oltre i confini della regione. La partecipazione è stata così numerosa da provocare pesanti disagi alla circolazione. Le strade sono state prese d'assalto e, per riuscire a seguire almeno una parte dei festeggiamenti, alcuni curiosi si sono arrampicati persino sui piloni.
Cinquecento cuochi e un menu con 150 specialità
A colpire sono soprattutto i numeri dell'organizzazione. Per preparare il banchetto sono stati mobilitati circa 500 cuochi, incaricati di realizzare un menu vegetariano composto da 150 diverse specialità provenienti da varie parti dell'India. A disposizione degli ospiti anche una quantità impressionante di dessert: circa 500mila dolci della tradizione locale.
Non sono mancati neppure gli accorgimenti riservati agli ospiti più importanti. Per consentire l'arrivo delle personalità di spicco sono stati predisposti cinque eliporti, mentre l'allestimento della cerimonia avrebbe incluso anche fiori importati dalla Cina e un grande spettacolo di fuochi d'artificio.
Il presidente del Parlamento arriva in trattore
La portata dell'evento ha messo in difficoltà anche gli invitati più illustri. Secondo quanto riportato dal Times of India, il presidente dell'assemblea legislativa locale, rimasto intrappolato nel traffico, avrebbe deciso di abbandonare la propria automobile e proseguire il tragitto a bordo di un trattore, attraversando i campi pur di raggiungere la celebrazione. Tra le attrazioni previste figurava anche una corsa con circa 200 cavalli.
L'afflusso di pubblico, però, ha costretto gli organizzatori a posticipare lo spettacolo: circa 100mila persone si erano presentate per assistervi, rendendo complicata la gestione della manifestazione. Anche l'arrivo dello sposo ha seguito il tono spettacolare dell'intera giornata. Il suo ingresso è avvenuto all'interno di un corteo composto da circa 200 automobili, un'altra dimostrazione delle dimensioni assunte dai festeggiamenti.
Chi è il politico al centro delle cronache
A organizzare il matrimonio è stato Anant Singh, politico che ha ricoperto per sei volte il ruolo di parlamentare nello Stato del Bihar. La sua figura è stata più volte al centro dell'attenzione giudiziaria: secondo le informazioni riportate dalle cronache, risulta coinvolto in numerose vicende giudiziarie, tra cui un'indagine relativa a un'accusa di omicidio.
Il paradosso del Bihar
A rendere ancora più significativo l'evento è il contesto in cui si è svolto. Il Bihar, nell'India orientale, conta circa 130 milioni di abitanti ed è tra gli Stati economicamente più fragili del Paese. Il reddito medio annuo pro capite indicato nelle cronache è di circa 900 euro, una cifra che corrisponde a circa 75 euro al mese. È proprio questo divario a rendere le nozze ancora più un evento straordinario.