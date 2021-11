India, neonata trovata abbandonata in una fogna | I gatti danno l'allarme: salva

Era quasi annegata nel canale di scolo di una fogna, ma un gruppo di gatti ha lanciato l'allarme e la piccola è stata tratta in salvo appena in tempo. E' quanto accaduto in India, precisamente a Mumbai , la metropoli che conta oltre 12 milioni di abitanti, dove una bambina di appen cinque giorni è stata salvata da alcuni abitanti dopo essere stata abbandonata nello scarico delle acque, probabilmente dagli stessi genitori che versano nella più totale indigenza. Adesso la bimba è in buone condizioni di salute.

La cronaca - I residenti hanno trovato la bambina nel canale attirati da un gruppo di gatti che si era riunito in quel punto lungo la strada e non la smetteva più di miagolare. Gli agenti sono stati allertati nel cuore della notte e una squadra è accorsa sul posto, dove ha trovato la piccola ancora nella fogna, con i vestitini fradici di acqua putrida. Urlava disperata, in preda al pianto. Nessuno aveva avuto il coraggio di intervenire subito, forse per non compromettere le indagini, in attesa dell'arrivo della polizia. Alla fine la bimba è stata raccolta in un fagotto e portata in ospedale ed è stata avviata un'inchiesta sull'accaduto.

Le indagini - La neonata, che sarà data in adozione non appena fuori pericolo, era avvolta in un semplice telo di cotone bianco. L'uccisione delle neonate femmine - secondo molte associazioni umanitarie - è una pratica atroce non del tutto estirpata nel Paese, soprattutto nelle aree più povere. In molte zone dell'India, una figlia femmina è ritenuta "troppo costosa" per il sostentamento della famiglia, quasi "un fardello da sopprimere". A tal punto, che per evitare l'uccisione delle femmine con l'aborto, la legge proibisce alle madri di conoscere il sesso del nascituro durante la gravidanza. Ma numerose cliniche offrono ecografie illegali che nel caso di figlie femmine fanno aumentare gli aborti clandestini. In altre situazioni disperate, le famiglie che non possono affrontare i costi e non vogliono uccidere la figlia femmina ricorrono all'abbandono.