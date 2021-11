India, incendio in ospedale: morti 4 neonati

ansa

Almeno quattro bimbi sono morti in un incendio scoppiato nel reparto neonatale dell'ospedale pediatrico Kamla Nehru di Bhopadi, nell'India centrale. Il primo ministro dello Stato del Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, ha affermato che è stata disposta un'indagine per chiarire le cause dell'incendio. Al momento dell'incidente, nel reparto erano presenti 40 bambini.