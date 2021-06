India, neonata alla deriva sul Gange: un barcaiolo la salva e diventa un eroe

Istockphoto

Una bimba di poche settimane fluttuava sulle acque del Gange, a Ghazipur, in India, avvolta in una sciarpa rossa e chiusa in una scatola di legno interamente decorata da immagini di divinità indù. Finché un barcaiolo, Gullu Chaudhary, attirato dal suo pianto, ha preso la barca e si è diretto "verso quello strano oggetto". L'ha aperto e ha salvato la piccola per poi portarla in ospedale. La bimba è stata definita in buono stato. Il barcaiolo, invece, è già considerato un eroe.