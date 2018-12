India, lotta contro il tempo per salvare i 15 minatori : al lavoro i sommozzatori

Sono sempre più deboli le speranze di salvare i 15 minatori imprigionati sottoterra dal 13 dicembre in una miniera di carbone illegale in India, nel distretto di Meghalaya. La galleria nella quale lavoravano è prima crollata e poi si è allagata. I subacquei della National Disaster Response Force (NDRF) stanno lottando contro il tempo per drenare liquido dal sottosuolo con due pompe da 25 cavalli che però, si stanno rivelando assolutamente insufficienti: ne servirebbero almeno 10 da 100 cavalli per far fronte al ritmo con il quale l'acqua si accumula nella galleria.