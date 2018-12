Maltempo in India, almeno 13 lavoratori intrappolati in una miniera

Si teme per la vita di almeno 13 lavoratori indiani rimasti bloccati in una miniera di carbone nello Stato di Meghalaya a causa delle inondazioni che hanno colpito la zona. Da giovedì i soccorsi sono al lavoro : "Stiamo facendo del nostro meglio per raggiungerli", ha fatto sapere la polizia, sottolineando che il numero delle persone intrappolate non è certo dato che la miniera era illegale.