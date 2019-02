India, liquore al metanolo durante festa: 39 morti e 27 persone colte da malore

La polizia ha riferito che 26 persone sono morte in due diversi luoghi nello Stato di Uttar Pradesh, 306 chilometri a est dalla capitale New Delhi, mentre altre 13 sono morte nel vicino Stato di Uttarakhand.



Le morti causate da alcolici distillati illegalmente sono piuttosto comuni in India, dove le caste più povere non possono permettersi di acquistare liquori legali. Quelli illegali costano poco, ma vengono spesso "corretti" con prodotti chimici, inclusi a volte pesticidi, per incrementarne la gradazione.