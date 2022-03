India, lanciato missile supersonico sul Pakistan "per errore"

Il ministero degli Esteri indiano, in un comunicato, ha ammesso che un missile supersonico partito dall'India è penetrato per 124 km in territorio pachistano, il 9 marzo.

Delhi ha detto che si è trattato di un incidente, ha espresso dispiacere per l'accaduto e ha istituito una commissione ad alto livello per investigare sull'incidente. Dal canto suo il consigliere per la Sicurezza nazionale (Nsa) pachistano Moeed Yusuf ha messo in dubbio la capacità di New Delhi di gestire la "tecnologia sensibile".