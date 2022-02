India, esplode una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio: 7 morti

Sette morti e una ventina di feriti gravi: è il bilancio dell'esplosione in una fabbrica clandestina di fuochi d'artificio in India, nello Stato dell'Himachal Pradesh.

I feriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Sian. Il vice commissario Raghav Sharma ha dichiarato ai media che le vittime sono quasi tutte donne, in gran parte migranti, che vivevano, oltre a lavorare, all'interno del laboratorio. La fabbrica era entrata in attività da pochi mesi e gli abitanti dei dintorni hanno detto che non sapevano della presenza di esplosivi al suo interno.