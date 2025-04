India, incendio in un hotel di Calcutta: almeno 15 morti

Almeno 15 persone sono morte in un incendio scoppiato in un hotel di Calcutta, nel nordest dell'India. Lo ha riferito la polizia locale. "Diverse persone sono state salvate dalle stanze e dal tetto" dell'albergo, hanno aggiunto le autorità. Le fiamme sono scoppiate nella serata di martedì e ci sono volute alcune ore per domarle.