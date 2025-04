Spagna, incendio in un garage: due pompieri morti e 14 feriti

Due pompieri sono morti e altri 14 sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, in un incendio scoppiato in un garage di Alcorcon, nei pressi di Madrid. Secondo la stampa locale, il rogo è divampato in un parcheggio sotterraneo: la causa potrebbe essere stata l'esplosione di un'auto elettrica dopo uno scontro con un altro veicolo parcheggiato. Gli inquilini dell'edificio hanno raccontato di aver sentito un colpo fragoroso, "come se un'auto fosse entrata nel garage e si fosse schiantata contro un'altra", e un'esplosione pochi istanti dopo. All'arrivo, le squadre di intervento hanno lavorato in condizioni estremamente difficili a causa del fumo denso e del calore accumulato all'interno del parcheggio.