India, crolla parte di un ghiacciaio dell'Himalaya: almeno 3 morti e 150 dispersi

In India si è staccata una parte di un ghiacciaio dell'Himalaya. Il ghiaccio è precipitato in un fiume provocando l'innalzamento dell'acqua che ha travolto ponti e strade, superando una diga. Ci sono almeno tre vittime accertate e 150 dispersi. Secondo i media, almeno 150 operai, che stavano lavorando in una centrale elettrica, sarebbero stati travolti dalle acque nello stato di Uttarakhand.