Indonesia, si aggrava ancora il bilancio delle alluvioni: 53 morti

E' aumentato ad almeno 53 il bilancio delle vittime delle alluvioni che hanno colpito la regione di Giacarta, mentre decine di migliaia di residenti evacuati dalle loro case non vi hanno ancora fatto ritorno. Oltre 170mila persone hanno trovato riparo in rifugi: le piogge torrenziali cominciate l'ultimo dell'anno hanno provocato inondazioni improvvise e frane sia nella regione, sia in quella di Lebak all'estremità sud dell'isola di Java.