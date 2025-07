India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti

Al momento della tragedia erano presenti circa 35 studenti. Tutte le sette vittime erano studenti della settima e ottava classe. I feriti sono stati trasportati in due ospedali locali per ricevere cure mediche. L'ufficio del primo ministro indiano Narendra Modi sui social ha definito l'accaduto "tragico". "Il mio pensiero va agli studenti colpiti e alle loro famiglie in questo momento difficile", si legge nella dichiarazione, in cui si aggiunge che le autorità stanno fornendo "tutta l'assistenza possibile". Il funzionario locale Ajay Singh ha dichiarato che l'incidente sarà oggetto di indagine, secondo quanto riportato dall'agenzia indiana Press Trust of India. Il funzionario ha aggiunto che, sebbene l'amministrazione distrettuale avesse recentemente richiesto al dipartimento dell'istruzione un elenco degli edifici scolastici fatiscenti, questa scuola non figurava nell'elenco.