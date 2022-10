India, crolla ponte pedonale nel Gujarat: almeno 60 morti

In India un ponte pedonale sospeso sul fiume Machchu è crollato nello Stato del Gujarat, nell'ovest del Paese.

Il bilancio provvisorio è di almeno 60 vittime. Lo riporta il "Times of India". Secondo quanto riferito, al momento del crollo sul ponte, che era stato riaperto da pochi giorni a seguito di alcuni interventi di manutenzione, si trovavano circa 400 persone. Il primo ministro Narendra Modi, che si trova nel Gujarat (suo Stato natale) per una visita di tre giorni, si è detto "profondamente addolorato per la tragedia".