Incidente all'aeroporto Jfk di New York, aereo Ita colpisce un volo Delta e si trancia un'ala

L'audio apparso in Rete Sono giornate complicate per il traffico aereo negli Stati Uniti. Mercoledì 11 gennaio la gran parte dei voli è stata bloccata per alcune ore a causa di un guasto al sistema informatico della Federal aviation administration. A dieci giorni di distanza dall'accaduto, ora è emersa la ricostruzione dell'incidente al Jfk, in seguito alla pubblicazione su YouTube di un audio che riporta la conversazione originale avuta dai piloti del volo Delta con la torre di controllo, e dalla stessa con i piloti italiani, subito dopo il tamponamento.

La ricostruzione dell'incidente Stando alla ricostruzione, i piloti Delta hanno sentito un forte boato in seguito all'urto. Sporgendosi dagli oblò della cabina di pilotaggio hanno capito di essere stati investiti dall'Airbus azzurro presente a poca distanza in pista. A quel punto, hanno comunicato il tutto alla torre di controllo dell'aeroporto, che si è messa in contatto con i piloti del volo Ita. I quali, a loro volta, non hanno potuto far altro che confermare di aver urtato l'aereo Delta. Sulla pista sono quindi giunti i vigili del fuoco che non hanno però effettuato alcun intervento in quanto, pur subendo importanti danni strutturali, i due velivoli non hanno preso fuoco.

Passeggeri costretti a terra e rientrati a Roma il giorno successivo In seguito all'incidente, i due aerei si sono dovuti fermare a terra. Il volo Ita, diretto a Roma, è stato cancellato e i passeggeri, dopo essere stati portati in un hotel, sono rientrati in Italia il giorno successivo quando la compagnia ha messo a disposizione un nuovo volo. L'Airbus che si è reso protagonista dell'incidente sarebbe già stato riparato, ed è rientrato a Fiumicino.