Usa, gran parte dei voli a terra per un guasto informatico | Biden chiede di aprire indagine

Sono coinvolte tutte le operazioni di volo coperte dal National Airspace System. Circa 1.162 voli in entrata o in uscita dagli Stati Uniti hanno subito ritardi, altri 94 sono stati cancellati, secondo un sito web di monitoraggio dei voli citato dai media americani. Il blocco dei voli dovrebbe terminare alle 9 ore locali (15 ore italiana).

Biden chiede indagine sulle cause

La Casa Bianca ha fatto sapere che al momento non c'è "nessuna prova di un cyberattacco". Ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto "un'indagine completa sulle cause", ha scritto in un tweet l'addetto stampa della Casa Bianca, come riferiscono i media Usa. Biden ha parlato con il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg sullo stop dei voli deciso dalla Federal Aviation Administration. "Le cause non sono ancora note, ma in un paio di ore" la Faa "dovrebbe sapere cosa ha provocato" lo stop, afferma il presidente americano, sottolineando comunque che al momento comunque gli aerei possono atterrare in sicurezza anche se non possono decollare.