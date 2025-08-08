Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
sotto controllo

Incendio nella Mezquita di Cordova: pompieri sul posto

Il rogo è stato causato da un corto circuito di una spazzatrice, una macchina che svolge lavori di pulizia, nella cappella di Almanzor

08 Ago 2025 - 23:06
© X

© X

Un incendio è divampato nella Mezquita, la moschea-cattedrale di Cordova, nel sud della Spagna, monumento dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e visitato da oltre 2 milioni di persone nel 2024. Il rogo, scoppiato poco dopo le 21, è ora considerato sotto controllo, secondo fonti della Polizia Nazionale confermate ai media spagnoli. 

Visualizza il post su Twitter

Nei video pubblicati sui social si vedono le fiamme divampate all'interno del monumento: le colonne di fumo sono visibili da diversi punti della città, dove oggi la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Le prime ipotesi indicano un cortocircuito in una spazzatrice, una macchina elettronica per la pulizia, situata nella Cappella Almanzor.

Ti potrebbe interessare

cordova
incendio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema