Incendio nella Mezquita di Cordova: pompieri sul posto

Un incendio è divampato nella Mezquita, la moschea-cattedrale di Cordova, nel sud della Spagna, monumento dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e visitato da oltre 2 milioni di persone nel 2024. Il rogo, scoppiato poco dopo le 21, è ora considerato sotto controllo, secondo fonti della Polizia Nazionale confermate ai media spagnoli.