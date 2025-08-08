Incendio nella Mezquita di Cordova: pompieri sul posto

Il rogo è stato causato da un corto circuito di una spazzatrice, una macchina che svolge lavori di pulizia, nella cappella di Almanzor
© X
Un incendio è divampato nella Mezquita, la moschea-cattedrale di Cordova, nel sud della Spagna, monumento dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e visitato da oltre 2 milioni di persone nel 2024. Il rogo, scoppiato poco dopo le 21, è ora considerato sotto controllo, secondo fonti della Polizia Nazionale confermate ai media spagnoli.
Nei video pubblicati sui social si vedono le fiamme divampate all'interno del monumento: le colonne di fumo sono visibili da diversi punti della città, dove oggi la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Le prime ipotesi indicano un cortocircuito in una spazzatrice, una macchina elettronica per la pulizia, situata nella Cappella Almanzor.
Commenti (0)