Il fuoco ha già bruciato oltre seimila ettari di vegetazione. Circa seicento persone, tra vigili del fuoco, militari e volontari, stanno cercando di spegnere i roghi con oltre venti veicoli. "Adesso qua l'emergenza è passata, l'incendio è salito verso i boschi. Stanno facendo un perimetro intorno alle fiamme per rallentarle, ma non ci riescono". L'aria sull'isola è irrespirabile. "La zona è secca e tira un vento molto caldo, non c'è umidità, ci saranno trentacinque gradi" ha spiegato Stefano. Oltre all'appartamento in paese, ha anche una casa nei boschi, in una zona che però rimane al momento inaccessibile: "Non so in che condizioni sia la casa. Il mio vicino ha provato a entrare nell'area ma non c'è stato nulla da fare".