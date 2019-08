Incubo incendi, la Grecia chiede aiuto all'Europa

Per il secondo giorno consecutivo i vigili del fuoco combattono contro le fiamme del vasto incendio scoppiato nell'isola di Eubea, la seconda più grande della Grecia, nel mare Egeo. Il rogo si è velocemente propagato, alimentato da raffiche di vento, e le autorità locali hanno sgomberato alcuni villaggi ed evacuato centinaia di persone. "Le condizioni sono eccezionalmente difficili", ha sottolineato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis.

Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza e chiesto aiuto all'Europa per affrontare la situazione, e dall'Italia sono in partenza due Canadair dei vigili del fuoco messi a disposizione dal nostro Paese. Oltre ai piloti, partiranno per la Grecia anche un funzionario della Protezione Civile e uno dei vigili del fuoco.