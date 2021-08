Incendio in Costa Azzurra: nuova notte fuori casa per 7mila persone

E' calato il vento in Costa azzurra, dove il più grande incendio dell'estate 2021 in Francia non è ancora del tutto sotto controllo. Un migliaio di vigili del fuoco ha lavorato per tutta la notte con 225 automezzi per spegnere le fiamme, mentre circa 7mila persone hanno passato una seconda notte fuori casa, accolte in una struttura ricettiva della zona. L'incendio ha finora bruciato oltre 4mila ettari di bosco.