Incendio a Saint-Tropez, evacuate migliaia di persone

Diverse migliaia di persone, compresi numerosi turisti in campeggio, sono state evacuate per precauzione nel Var, nell'entroterra di Saint-Tropez, a causa dell'estendersi di un incendio boschivo che ha divorato 3.500 ettari di bosco. "Migliaia di persone sono state evacuate come misura preventiva, ma non ci sono vittime. Circa 750 vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme, ancora alte", ha affermato il portavoce dei pompieri.