Un incendio in una casa di riposo ha causato nove morti in Massachusetts. Il rogo è divampato domenica in una residenza nella città di Fall River. Una persona è in condizioni critiche, oltre 30 sono state trasportate in ospedale e almeno dodici sono state salvate durante l'operazione di soccorso che ha richiesto l'uso di scale. Cinque vigili del fuoco, rimasti feriti, sono stati dimessi dall'ospedale.