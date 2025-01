I membri dell'Academy of Motion pictures avranno più tempo per votare in vista della 97ma edizione degli Oscar. Bill Kramer, amministratore delegato della prestigiosa istituzione hollywoodiana ha posticipato di due giorni il termine per presentare le preferenze. L'annuncio dei finalisti si terrà quindi domenica 19 gennaio (non più il 17 gennaio). "Vogliamo offrire le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi che hanno colpito la California meridionale", ha scritto Kramer nell'email inviata ai membri e ottenuta da Associated Press. "Molti dei nostri membri e colleghi del settore vivono e lavorano nell'area di Los Angeles e vi pensiamo".