Incendi in Canada, fumo e cenere avvolgono New York: in città tornano le mascherine

Cancellati tutti gli eventi per la giornata mondiale della corsa

Il New York Road Runner, l'associazione che organizza la maratona di New York, ha cancellato tutti gli eventi previsti per la giornata mondiale della corsa a causa della coltre di cenere e fumo che avvolge la città e che rende la qualità dell'aria la peggiore dal 1960. In base all'IQAir World Quality Index, New York risulta la seconda più inquinata al mondo dopo solamente New Delhi. Nella top five c'è anche Detroit, la capitale dell'auto americana che si trova proprio al confine con il Canada.