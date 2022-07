Inferno di fuoco in California: migliaia di persone evacuate

Un violento incendio, l' Oak Fire , scoppiato non lontano dal parco Yosemite ha costretto all'evacuazione di migliaia di persone e sta tenendo i pompieri impegnati giorno e notte nel tentativo di contenerlo. Complice le alte temperature e la bassa umidità, le fiamme sono cresciute a dismisura in 24 ore, passando da un'area di 647 ettari a una di 4.815. "L'incendio si muove rapidamente ed è cresciuto in modo significativo", hanno riferito i pompieri nell'ultimo aggiornamento, ammettendo le difficoltà nel domarlo. Al momento sono dispiegati oltre 400 vigili del fuoco, 40 elicotteri e 45 camion .

Le operazioni di evacuazione

- Il governatore dello Stato Gavin Newsom nei giorni scorsi ha dichiarato l'emergenza così da poter accedere ad ulteriori risorse per rispondere alle fiamme, combattute da un esercito di 400 pompieri muniti di decine di camion ed elicotteri. Molte strade sono state chiuse. Un centro di evacuazione della Croce Rossa è stato allestito nella contea di Mariposa. Gli alberghi dell'area sono infatti tutti al completo con gli evacuati, senza alcun posto disponibile neanche per i pompieri in prima linea a caccia di qualche ora di riposo prima di riprendere la battaglia. "I miei genitori sono stati evacuati e ora hanno perso tutto. Quando mia madre ha lasciato l'abitazione in cui vivevano da 37 anni e dove sono cresciuto non aveva nulla con sé, se non i vestiti e le scarpe che indossava", ha raccontato Nick Smith alla Cnn.

Misure di emergenza per tutelare il parco di Yosemite

- Le fiamme dell'Oak Fire hanno costretto le autorità a prendere misure di emergenza per tutelare il parco di Yosemite e le sue sequoie, fra le piu' grandi e antiche al mondo. E' stato deciso tra l'altro di rimuovere parte della vegetazione a terra, in particolare quella secca, per evitare di alimentare ulteriormente il rogo.

Incendi da nord a sud del Paese

- Ma non è solo la California a bruciare. Incendi si registrano infatti in molti altri Stati americani, soprattutto nelle aree centrali del Paese, a causa delle elevate temperature. Anche gli Stati Uniti sono infatti nella morsa di un'ondata di caldo record con temperature vicino ai 40 gradi dal nord al sud del Paese. A Dallas, in Texas, si sono registrati 42 gradi per diversi giorni consecutivi, un record storico. In tutto sono quasi 85 milioni gli americani sotto l'allerta caldo, soprattutto nelle città della costa orientale. Da Boston a Washington passando per New York, si registrano temperature mai viste che, complice l'elevata umidita', rendono il caldo ancora più insopportabile. L'afa eccessiva ha costretto Boston a cancellare all'ultimo momento la gara di triathlon prevista. Nella Grande Mela la competizione si è invece svolta ma in formato ridotto, con distanze più che dimezzate sia per il percorso in bicicletta sia per quello previsto per la corsa. Il caldo record continuerà ancora per diversi giorni, alternandosi a brevi ma intensi temporali che altro non faranno che rendere il caldo percepito ancora più insopportabile.