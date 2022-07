Francia, "apocalisse di caldo" e violenti incendi: 3.500 persone evacuate

Oltre 3.500 persone sono state evacuate a causa degli incendi che bruciano nella regione di Gironde, nel sudovest della Paese. Per domare le fiamme, alte decine di metri, sono intervenuti 1.500 vigili del fuoco e nove canadair. In totale sono 19.700 le persone già messe al sicuro dalle autorità.

Ondata di caldo anomala in Cina: rifugi antiaereo climatizzati e usati per salvarsi dall'afa

Messico, blitz dei militari per catturare Rafael Caro Quintero

Aereo cargo si schianta in Grecia, nessun sopravvissuto

"Nel sud della Francia una 'apocalisse' di caldo"

- La Francia occidentale sta affrontando una "apocalisse di caldo". E' quanto dicono gli esperti, secondo cui le temperature raggiungono livelli record nel sud-ovest. Le temperature massime sono ovunque sopra i 30°, e si registrano tra i 38° ei 40° in gran parte del Paese. Il Météo France Institute prevede che "in alcune zone del sud-ovest ci sarà una 'apocalisse' di caldo che potrebbe raggiungere i 44° in alcune zone".