In vetta al Cervino a soli 11 anni: è scozzese il piccolo alpinista autore dell'impresa

Si chiama Jules Molyneaux lo scalatore del Cervino più giovane della storia. A soli 11 anni e in compagnia del padre Chris, il bambino proveniente dalle highlands scozzesi ha completato la scalata del monte sul confine italo-svizzero in circa 4 ore. Jules si è allenato duramente durante il lockdown. "Una bella esperienza, anche se alla fine sentivo le gambe come gelatine", il suo commento a fine impresa.